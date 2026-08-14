Bombeiros e PSP chamados para queimada não autorizada

Uma queimada não autorizada mobilizou, na manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O alerta foi dado pelas 9h30 para um terreno, na zona da Azenha, no Caniço.

Para o local foi mobilizado um veículo ligeiro de dois operacionais da corporação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada e tomou conta da ocorrência.