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Bombeiros e PSP chamados para queimada não autorizada

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Foto Arquivo

Uma queimada não autorizada mobilizou, na manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O alerta foi dado pelas 9h30 para um terreno, na zona da Azenha, no Caniço. 

Para o local foi mobilizado um veículo ligeiro de dois operacionais da corporação.  

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada e tomou conta da ocorrência. 

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