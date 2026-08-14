Padre João Soares deixa Felgueiras e ruma à Madeira

O padre João Soares, membro da Congregação da Missão, irá exercer o seu ministério sacerdotal na Madeira, após concluir o serviço pastoral que vinha desenvolvendo na Vigararia de Felgueiras, no distrito do Porto.

Segundo o Jornal da Madeira, a mudança integra um conjunto de novas nomeações que envolvem quatro sacerdotes ligados àquela Vigararia e que agora assumem diferentes destinos e responsabilidades eclesiais.

Além do padre João Soares, Frei Altamiro, Frei Castro e Carlos César iniciam novas etapas do seu percurso ministerial. O padre Frei Altamiro foi nomeado Comissário Geral da Ordem do Carmo, em Fátima, enquanto o padre Frei Castro passará a integrar a Comunidade Carmelita do Sameiro, em Braga.

Já o padre Carlos César, que desempenhava as funções de Vigário de Felgueiras, foi nomeado pároco de Paranhos, no Porto, por decisão do Bispo daquela diocese.