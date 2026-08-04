Alerta por fumo mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta manhã., para uma suspeita de incêndio na zona da Barreira, em Santo António, na parte alta do Funchal.

O alerta foi motivado pela alegada visualização de uma coluna de fumo, o que levou à mobilização de uma viatura e seis operacionais para o local.

Após a chegada ao local e a realização das diligências necessárias, os bombeiros confirmaram que não existia qualquer incêndio, tendo a ocorrência sido dada como falso alarme.