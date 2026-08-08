Apreendidos mais de 400 quilos de cocaína de lancha em fuga em Sines

Mais de 400 quilos de cocaína foram apreendidos depois de serem lançados ao mar por uma lancha em fuga na zona de Sines, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ referiu, em comunicado, que durante a perseguição, a lancha lançou para o mar um conjunto de fardos de droga, tendo sido apreendidos 421 quilos de cocaína, na sexta-feira à tarde.

A lancha suspeita foi detetada em alto mar, a cerca de 60 milhas náuticas, ao largo de Sines, segundo o comunicado.

De acordo com a PJ, as investigações prosseguem e uma ação de prevenção foi desencadeada Polícia Judiciária, em articulação com a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea.

A ação de prevenção visa a deteção em alto mar de embarcações de alta velocidade (EAV), que utilizam a costa nacional para o tráfico de droga.