Cinco bombeiros feridos no fogo de Vinhais

Um veículo de combate a incêndios florestais dos bombeiros de Vinhais ardeu hoje "por completo", provocando queimaduras em cinco bombeiros, que foram transportados para hospitais do Porto e Bragança, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Em declarações à Lusa, o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, adiantou que o acidente ocorreu pelas 19:00, envolvendo um Veículo Florestal de Combate a Incêndios Florestais (VFCI), que transportava uma equipa composta por cinco bombeiros, que combatia o fogo que deflagrou de madrugada em Moimenta.

"Destes cinco bombeiros, dois ficaram em estado grave e foram transportados para hospitais do Porto e [outros] três foram considerados [feridos] ligeiros e foram assistidos no Hospital de Bragança, tendo o VFCI dos bombeiros de Vinhais ficado totalmente destruído", disse João Noel Afonso.

Os bombeiros de Vinhais estavam envolvidos no combate ao incêndio que deflagrou pelas 04:35, na União de Freguesias de Moimenta e Montouro, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

O fogo levou à evacuação da aldeia de Dine, no concelho de Vinhais, "por precaução", tendo os habitantes sido levados para a localidade de Mofreita, tinha já indicado anteriormente à Lusa o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes.

"A aldeia de Dine foi evacuada por precaução, com os habitantes a serem deslocalizados para a aldeia vizinha de Mofreita, não havendo habitações em perigo", disse João Noel Afonso.

Ainda segundo o responsável, o incêndio tinha ao início da noite "duas frentes ativas e ardia com muita intensidade", devido ao vento.

"A noite vai ser de muito trabalho devido às condições adversas que se fazem sentir em pleno Parque Natural de Montesinho, em zona raiana", acrescentou.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:15, estavam no terreno 175 operacionais, apoiados por 67.