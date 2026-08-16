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Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba

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Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.

O alerta foi dado pelas 04h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP sido accionados para o local.

Segundo foi possível apurar, estaria em causa uma mulher cuja idade não foi possível determinar. Contudo, quando os meios chegaram ao miradouro, não encontraram qualquer pessoa no local.

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