Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba

Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.

O alerta foi dado pelas 04h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP sido accionados para o local.

Segundo foi possível apurar, estaria em causa uma mulher cuja idade não foi possível determinar. Contudo, quando os meios chegaram ao miradouro, não encontraram qualquer pessoa no local.