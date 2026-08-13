GNR apanha suspeito de despejar entulho na Ribeira Brava

A GNR identificou um homem, de 34 anos, suspeito de ter abandonado resíduos de construção e demolição (RCD) na via pública, na Ribeira Brava.

A identificação resultou de uma acção de fiscalização realizada pelo Núcleo de Protecção Ambiental (NPA) da GNR, a 11 de Agosto, na freguesia do Campanário, destinada a detectar situações de abandono e deposição ilegal de resíduos.

Na sequência das diligências realizadas, foi elaborado o respectivo auto de notícia, remetido à entidade competente para prosseguimento do processo de contra-ordenação.

A operação contou com a colaboração da ARM e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A ocorrência surge na sequência da situação já noticiada esta manhã, relacionada com a presença de vários amontoados de resíduos junto a uma estrada na zona alta da Boa Morte. Nesse caso, a Câmara esclareceu que parte dos materiais visíveis resultava de uma operação de limpeza de resíduos abandonados nas serras e linhas de água.

A GNR recorda que o abandono de RCD em locais não autorizados constitui uma contra-ordenação ambiental muito grave. No caso de pessoas singulares, as coimas podem variar entre 10 mil e 100 mil euros, em caso de negligência, e entre 20 mil e 200 mil euros, em caso de dolo.

A ARM disponibiliza um serviço gratuito de recolha de resíduos nos municípios aderentes, através da linha verde 800 910 500.