Lixo e monos acumulam-se em estrada na Ribeira Brava

Vários amontoados de detritos, aparentemente provenientes de obras, e monos, incluindo electrodomésticos, colchões e outros resíduos, estão depositados junto a uma estrada municipal na zona alta da Ribeira Brava.

A situação foi denunciada esta quinta-feira por Miguel Pita, coordenador regional do ADN Madeira, numa publicação na sua página pessoal, acompanhada por um vídeo que mostra os vários pontos onde se encontram os resíduos.

Segundo Miguel Pita, trata-se da estrada acima da Boa Morte, aberta e asfaltada há cerca de 20 anos com o objectivo de servir o parque industrial daquela zona.

“Hoje em dia é uma estrada pouco frequentada onde se fazem descargas de lixo à beira da via, assim como para dentro dos terrenos adjacentes”, refere.

Para o responsável, a situação resulta da “falta de civismo”, mas também da ausência de vigilância, factores que, considera, favorecem este tipo de comportamentos. Miguel Pita recorda ainda que naquela zona ocorreram, no passado, situações de fogo posto.

Na publicação, defende que a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a respectiva junta de freguesia devem dedicar maior atenção à estrada, sugerindo, nomeadamente, a instalação de câmaras de vigilância.

Miguel Pita considera igualmente que a GNR poderia reforçar o patrulhamento da zona, lembrando que são realizadas operações de fiscalização na rotunda junto à entrada do túnel. Na sua opinião, as patrulhas poderiam passar ocasionalmente pela estrada, de forma a “dissuadir estes comportamentos anti-sociais e irresponsáveis”.