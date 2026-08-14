Gasolina e gasóleo voltam a ficar mais baratos na próxima semana
Os preços dos combustíveis vão registar uma descida na Madeira na próxima semana, com reduções tanto na gasolina sem chumbo IO95 como no gasóleo rodoviário e no gasóleo colorido e marcado.
A gasolina super sem chumbo IO95, atualmente com preço máximo de 1,873 euros por litro, passa para 1,786 euros por litro na próxima semana, o que representa uma diminuição de 8,7 cêntimos por litro. Já o gasóleo rodoviário, cujo preço está nos 1,977 euros por litro, baixa para 1,897 euros por litro, uma redução na ordem de 8 cêntimos por litro. Também o gasóleo colorido e marcado, utilizado nas pescas, desce de 1,510 euros por litro para 1,430 euros por litro, o que corresponde a menos 8 cêntimos por litro face à semana em curso.
Em contraste com a evolução esperada na Região Autónoma da Madeira, no continente prevê-se uma subida dos preços dos combustíveis. De acordo com informação disponibilizada pelo ACP (Automóvel Club de Portugal), antecipa-se para a próxima semana um aumento de 10 cêntimos por litro no gasóleo, para um preço de referência de 2,068 euros, e uma subida de 9 cêntimos por litro na gasolina, que deverá fixar-se em 1,977 euros. Assim, enquanto na Madeira se verifica uma redução dos preços, no território continental o consumo de combustíveis ficará mais oneroso para os automobilistas.
Segundo nota à imprensa, os novos preços reflectem a evolução das cotações dos produtos refinados nos mercados internacionais e a variação da taxa de câmbio, embora possam divergir entre postos de abastecimento, em função das políticas comerciais de cada operador. De referir que as previsões para o continente poderão ainda sofrer algum ajuste, consoante o decorrer das negociações entre os EUA e o Irão, com impacto potencial nas cotações do petróleo bruto e, consequentemente, nos preços finais ao consumidor.