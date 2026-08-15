Festa da Uva e do Agricultor cancelada por falta de apoios

A Festa da Uva e do Agricultor, no Porto da Cruz, não se realiza este ano, anunciou a Casa do Povo local.

Numa publicação nas redes sociais, a direcção da instituição explica que a decisão resulta da “falta de financiamento e apoios públicos”, que terá inviabilizado a realização do evento “com a dignidade e dimensão habituais”.

A Casa do Povo do Porto da Cruz agradece aos agricultores e produtores locais, que considera serem “a razão de ser desta festa”, e manifesta a expectativa de reunir as condições necessárias para retomar a iniciativa no futuro.

A instituição pede ainda a compreensão da comunidade perante a decisão.