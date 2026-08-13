Lixo na berma resulta de operação de limpeza

O lixo visível na berma de uma estrada na zona alta da Boa Morte, na Ribeira Brava, resulta de uma operação de limpeza e remoção de resíduos abandonados ilegalmente nas serras, linhas de água e outros espaços naturais do concelho.

A Câmara Municipal esclareceu esta manhã, através de uma publicação na página oficial do Município no Facebook, que os resíduos visíveis junto à estrada integram a operação de limpeza em curso e serão posteriormente removidos.

A intervenção começou na passada terça-feira e está a ser desenvolvida em articulação com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, contando ainda com o acompanhamento da GNR, através do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

Durante os trabalhos estão a ser recolhidos colchões, electrodomésticos, resíduos de construção e demolição (RCD), entre outros materiais que foram abandonados ilegalmente em zonas florestais e espaços naturais.

Os resíduos são retirados dos locais onde foram ilegalmente depositados e colocados temporariamente junto à berma das estradas, de forma a facilitar a sua posterior recolha e encaminhamento para destino adequado.

Foi um desses pontos que Miguel Pita, coordenador regional do ADN Madeira, mostrou esta quinta-feira numa publicação na sua página pessoal, onde denunciou a existência de vários amontoados de detritos junto à estrada acima da Boa Morte.

Na publicação, Miguel Pita alertava para a existência de descargas de lixo naquela zona e defendia maior vigilância para evitar novos despejos.

A operação municipal, contudo, já estava em curso desde terça-feira, antes da publicação da denúncia.

O vice-presidente e vereador com o pelouro do Ambiente, Hélder Gomes, acompanhou os trabalhos e condenou o abandono de resíduos nas serras e linhas de água.

“Não podemos aceitar que as nossas serras e linhas de água sejam transformadas em locais de despejo. É um comportamento que condenamos e que prejudica o ambiente e todo o concelho”, afirmou.

A Câmara Municipal informa que a operação vai prosseguir nos próximos dias em diferentes zonas do concelho, estando previsto um balanço dos trabalhos realizados posteriormente.