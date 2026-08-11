Afogamento mobiliza meios de socorro no Porto Santo

Uma situação de afogamento mobilizou os meios de emergência no Porto Santo. A ocorrência registou-se na praia junto ao Hotel The Navigator, numa altura em que aquela zona balnear se encontrava frequentada por vários banhistas

O alerta foi dado na sequência de um episódio descrito como rápido, tendo sido imediatamente activados os meios de socorro. Uma ambulância de socorro deslocou-se ao local para prestar assistência à vítima

Até ao momento, não foram divulgados dados sobre a idade, o sexo ou a nacionalidade da pessoa envolvida. Também permanece por esclarecer se a vítima recuperou ainda no areal, se necessitou de manobras de reanimação ou se foi posteriormente transportada para uma unidade de saúde

As circunstâncias em que ocorreu o afogamento são igualmente desconhecidas, não sendo possível determinar, nesta fase, se a situação esteve relacionada com as condições do mar, com uma indisposição súbita ou com qualquer outra causa

A ocorrência gerou apreensão entre as pessoas que se encontravam naquela zona da praia, levando à intervenção rápida da equipa de emergência. O estado de saúde da vítima não foi, até ao momento, confirmado oficialmente