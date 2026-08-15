NSN Development Team abandona corrida após morte de Finlay Tarling

A NSN Development Team abandonou hoje a 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, após a morte do britânico Finlay Tarling, corredor da equipa, confirmou hoje à Lusa fonte da organização da corrida.

A equipa suíça tomou a decisão após concluir a oitava etapa, entre Melgaço e Fafe, de 166,8 quilómetros, na qual o ciclista de 19 anos, oriundo do País de Gales, morreu após uma colisão com um veículo ligeiro de mercadorias alheio à caravana, em Arcozelo, no concelho de Ponte de Lima.

O alerta para o acidente deu-se às 15:30 e a confirmação da morte do corredor deu-se às 17:00, com a etapa a ser suspensa, o que motivou a junção dos ciclistas em pelotão compacto para os últimos 20 quilómetros até cruzarem a meta.

Na chegada a Fafe, os cinco corredores da NSN Development Team que ainda permaneciam na corrida -- o espanhol Álvaro García, o australiano Zac Marriage, o canadiano Ben Morin, o dinamarquês Emil Nielsen e o australiano Ales Hewes -- encabeçaram o pelotão.

A formação dirigida pelo espanhol Ruben Plaza deixou Fafe pouco após a conclusão da tirada e vai-se ausentar das duas últimas etapas, que ligam Paredes e a Senhora da Graça, no sábado, e Maia e Porto, no domingo.

Com a desistência da NSN Development Team, o pelotão fica reduzido a 89 elementos à partida para a etapa de sábado.