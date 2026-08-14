Ciclista Finlay Tarling aumenta lista de desportistas mortos em Portugal

O ciclista galês Finlay Tarling (NSN Development Team), falecido hoje aos 19 anos na oitava e antepenúltima etapa da Volta a Portugal, aumentou a lista de desportistas e treinadores que morreram no ativo em território nacional.

Em comunicado, a organização da prova e a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciaram a morte do britânico, que sofreu um "grave acidente" durante a tirada extensível entre Melgaço a Fafe e morreu, tendo a corrida sido neutralizada até à meta a pouco mais de 20 quilómetros do fim.

Finlay Tarling é o mais recente ciclista a falecer enquanto competia em Portugal, tal como já tinha acontecido na Volta ao Algarve de 1984 com Joaquim Agostinho, que também tombou na estrada, mas porque um cão se atravessou no seu caminho em Quarteira, quando alinhava pelo Sporting.

Apelidado de Quim Cambalhotas, devido às constantes quedas em cima das bicicletas, o melhor ciclista luso de sempre sofreu um traumatismo craniano e esteve 10 dias em coma, realizando várias intervenções cirúrgicas antes da declaração do óbito, aos 41 anos, em Lisboa.

Joaquim Agostinho ganhou a Volta a Portugal por três vezes consecutivas (1970, 1971 e 1972), numa carreira marcada ainda por um segundo lugar na Volta a Espanha (1974) e dois terceiros na Volta a França (1978 e 1979).

Manuel Veiga da Mota, José Zeferino, Manuel Abreu e Bruno Neves foram outros ciclistas vitimados por quedas em treino ou competição, a exemplo do futebolista húngaro Miklós Féher, que desapareceu aos 24 anos, ao cair inanimado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques em 2004, na visita do Benfica ao Vitória de Guimarães (1-0), na 19.ª jornada da I Liga.

Fim idêntico teve Fernando Pascoal Neves, mais conhecido por Pavão, que morreu a representar o FC Porto em 1973, aos 26 anos, antes de casos idênticos com Bruno Baião, pelos juniores do Benfica, Hugo Cunha, então na União de Leiria, e o brasileiro Alex Apolinário, ao serviço do Alverca.

Fora do futebol, o guarda-redes internacional português Alfredo Quintana desapareceu em 2021, aos 32 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória num treino da equipa de andebol do FC Porto.

O espanhol Ángel Almeyda e Rui Guimarães também colapsaram em treinos no basquetebol, modalidade em que Paulo Pinto, capitão da seleção lusa e jogador nacional do ano em 2000, e o norte-americano Kevin Widemond sucumbiram a competir, tendo Mike Plowden, antigo poste do Benfica, falecido quando comandava um treino do Quintajense.

Mais jovem campeã olímpica do lançamento do martelo, estatuto atingido em Sydney2000, Kamila Skolimowska morreu num apronto da seleção polaca no Algarve e também faz parte dos desportistas mortos em Portugal.

Fora do país morreram outros atletas lusos, entre os quais o maratonista Francisco Lázaro, o primeiro óbito dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.

Porta-estandarte na estreia de Portugal no evento, em Estocolmo1912, o atleta começou a cambalear a meio da prova, foi ao chão e colapsou na madrugada do dia seguinte, aos 24 anos, numa morte que a autópsia considerou ser acidental e causada pelo sol sentido em julho na Suécia.

Alguns desportistas faleceram em acidentes de viação, nomeadamente os futebolistas e irmãos Diogo Jota e André Silva, de 28 e 25 anos, em julho de 2025, e o motociclista Paulo Gonçalves, de 40 anos, em 2020.

Praticamente um mês depois de ter ajudado a seleção principal de Portugal a reconquistar a Liga das Nações, juntando-a ao título de campeão inglês vencido em 2024/25 pelo Liverpool, o avançado Diogo Jota desapareceu em Espanha, tal como André Silva, que era dianteiro do Penafiel, da II Liga.

A morte dos dois irmãos foi muito mediatizada na imprensa e recebida com comoção por figuras portuguesas e internacionais do futebol, da política e da música, entre outros quadrantes, que assistiram às cerimónias fúnebres, em Gondomar, tendo as homenagens continuado nos meses seguintes, sobretudo junto ao estádio do Liverpool, onde foi erguido um memorial.

Já Paulo Gonçalves, campeão mundial de ralis todo-o-terreno em 2013, teve um despiste na Arábia Saudita, na sétima etapa do Rali Dakar, ao representar a equipa indiana Hero.

Alguns dirigentes também faleceram em pleno exercício de funções, incluindo José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Jorge Costa, que chefiava o futebol profissional do FC Porto, ou Adelino Barros, mais conhecido por Neno e líder de relações institucionais do Vitória de Guimarães.

Lista de desportistas e treinadores nacionais e estrangeiros que morreram no ativo em Portugal ou fora do país:

- Francisco Lázaro (atletismo): 15 de julho de 1912.

- Manuel Veiga da Mota (ciclismo): 26 de fevereiro de 1959.

- Fernando Pascoal Neves 'Pavão' (futebol): 16 de dezembro de 1973.

- José Zeferino (ciclismo): agosto de 1982.

- Joaquim Agostinho (ciclismo): 10 de maio de 1984.

- Paulo Navalho (futebol): 23 de agosto de 1987.

- Augusto Mendes (automobilismo): 01 de março de 1989.

- Manuel Abreu (ciclismo): 25 de fevereiro de 1997.

- Ángel Almeyda, Esp (basquetebol): 29 de julho de 1997.

- Rui Guimarães (basquetebol): 06 de julho de 1998.

- Paulo Sérgio (futebol): 26 de dezembro de 2000.

- Landu Ndonbasi, Cod (futebol): 17 de fevereiro de 2002.

- Paulo Pinto (basquetebol): 03 de março de 2002.

- Miklós Féher, Hun (futebol): 25 de janeiro de 2004.

- Bruno Baião (futebol): 15 de maio de 2004.

- Hugo Cunha (futebol): 25 de junho de 2005.

- Mike Plowden (basquetebol): 28 de fevereiro de 2008.

- Bruno Neves (ciclismo): 11 de maio de 2008.

- Kamila Skolimowska, Pol (atletismo): 18 de fevereiro de 2009.

- Francisco Ribeiro (andebol): 17 de dezembro de 2009.

- Kevin Widemond, Eua (basquetebol): 25 de outubro de 2009.

- Vando Duarte (motociclismo): 08 de maio de 2011.

- Luís Carreira (motociclismo): 15 de novembro de 2012.

- Alex Marques (futebol): 17 de novembro de 2013.

- Nuno Silva (automobilismo): 16 de agosto de 2014.

- Sérgio Leitão (motociclismo): 23 de setembro de 2018.

- André Campos (andebol): 16 de outubro de 2018.

- Fábio Mendes (futsal): 16 de março de 2019.

- Filipa Gomes (motociclismo): 26 de julho de 2019.

- Matthias Sandeck (pesca submarina): 08 de setembro de 2019.

- Paulo Gonçalves (motociclismo): 12 de janeiro de 2020.

- Laura Salvo, Esp (automobilismo): 10 de outubro de 2020.

- Alex Apolinário, Bra (futebol): 07 de janeiro de 2021.

- Paulo Diamantino (basquetebol): 08 de janeiro de 2021.

- Alfredo Quintana (andebol): 26 de fevereiro de 2021.

- Paulo Moreno (motociclismo): 20 de novembro de 2021.

- Ricardo Leite (futebol): 12 de julho de 2022.

- José Alexandre Bruno (futebol): 04 de julho de 2023.

- Gefrison Candé, Gbi (futebol): 07 de janeiro de 2024.

- Pedro Soares (alpinismo): 07 de abril de 2025.

- Rui Macedo (alpinismo): 07 de abril de 2025.

- Diogo Jota (futebol): 03 de julho de 2025.

- André Silva (futebol): 03 de julho de 2025.

- Júlio Lourenço (futebol): 16 de outubro de 2025.

- Jorge Brandão (motociclismo): 17 de outubro de 2025.

- Nassur Bacém (futebol): 21 de janeiro de 2026.

- Finlay Tarling (ciclismo): 14 de agosto de 2026.