Ciclista britânico Finlay Tarling morre durante a Volta a Portugal

O ciclista britânico Finlay Tarling morreu hoje durante a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, "na sequência de um grave acidente", informaram a organização da corrida e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tarling, de 19 anos, que representava a equipa suíça NSN Development Team, morreu durante a etapa que ligava Melgaço a Fafe, sendo que, face ao "trágico acontecimento, a corrida será neutralizada" até à meta e "não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje".