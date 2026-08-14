Ciclista morto foi atropelado por veículo em contramão externo à prova

O ciclista britânico Finlay Tarling, que morreu hoje numa etapa da Volta a Portugal, foi atropelado por um ligeiro de mercadorias que seguia em contramão e não fazia parte da prova, disse fonte da GNR à Lusa.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "um ligeiro de mercadorias estava na via a circular no sentido contrário ao da prova e o ciclista embateu, e aconteceu a situação trágica".

A mesma fonte confirmou que o veículo não fazia parte da organização da prova.

O alerta para o acidente na freguesia de Arcozelo, em Ponte de Lima, foi dado às 15:30, tendo o mesmo ocorrido ao quilómetro 19,042 da Estrada Nacional 316, segundo a GNR de Viana do Castelo.

Outra fonte da GNR disse à Lusa que o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação daquela força de segurança está no local a investigar as causas do acidente, nomeadamente tentar perceber como é que o carro entrou na prova, e acrescentou que "o cenário é difícil", tendo em conta que era uma zona com várias entradas.

O ciclista britânico Finlay Tarling morreu hoje durante a oitava etapa da Volta a Portugal, "na sequência de um grave acidente", informaram a organização da corrida e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tarling, nascido no País de Gales, tinha 19 anos e representava a equipa suíça NSN Development Team.

Em comunicado, a organização da Volta a Portugal indicou que, face ao "trágico acontecimento", a etapa foi neutralizada e não se realizará a cerimónia de pódio prevista.

A oitava etapa da 87.ª edição da Volta a Portugal ligava Melgaço a Fafe, numa tirada de 166,8 quilómetros.