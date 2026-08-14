Ministra do Desporto manifesta "profundo pesar" por morte de ciclista

A Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, manifestou hoje "o seu mais profundo pesar" pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling durante a Volta a Portugal.

"O Governo manifesta o seu mais profundo pesar pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling, na sequência de um grave acidente durante a 8.ª etapa da Volta a Portugal. À família, amigos, companheiros de equipa e à Federação Portuguesa de Ciclismo, as nossas mais sentidas condolências", expressou a governante, na rede social X.

O corredor de apenas 19 anos, nascido no País de Gales, e que representava a equipa suíça NSN Development Team, foi atropelado por um ligeiro de mercadorias que seguia em contramão e não fazia parte da prova, disse fonte da GNR à Lusa.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "um ligeiro de mercadorias estava na via a circular no sentido contrário ao da prova e o ciclista embateu, e aconteceu a situação trágica".

A mesma fonte confirmou que o veículo não fazia parte da organização da prova.

O alerta para o acidente na freguesia de Arcozelo, em Ponte de Lima, foi dado às 15:30, tendo o mesmo ocorrido ao quilómetro 19,042 da Estrada Nacional 316, segundo a GNR de Viana do Castelo.

Em comunicado, a organização da Volta a Portugal indicou que, face ao "trágico acontecimento", a etapa foi neutralizada e não se realizará a cerimónia de pódio prevista.

A oitava etapa da 87.ª edição da Volta a Portugal ligava Melgaço a Fafe, numa tirada de 166,8 quilómetros.