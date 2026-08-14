PR lamenta tragédia muito triste na Volta a Portugal em bicicleta

O Presidente da República considerou hoje "uma tragédia" a morte do ciclista britânico Finlay Tarling num acidente na oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

"Lamento muito. É uma tragédia, um jovem de 19 anos, um desportista. Já tive a oportunidade de falar com o diretor da prova, de expressar a minha solidariedade. De facto, é um momento muito triste", afirmou António José Seguro, em declarações aos jornalistas quando chegou ao festival de Paredes de Coura, naquela vila minhota do distrito de Viana do Castelo.

O chefe de Estado disse tratar-se de um momento "muito triste" e deixou "condolências à família, à sua equipa, à comunidade do ciclismo, à direção da Volta".

Sobre eventuais ilações a tirar do acidente, António José Seguro recusou pronunciar-se, tal como não quis fazer comentários sobre política nacional.

O PR já tinha manifestado, numa nota oficial, o "profundo pesar" pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling num acidente na oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

"Aos 20 anos, Finlay Tarling partiu na estrada, entregue ao desporto que amava e dignificava, e a sua morte enluta o pelotão, a prova e o país que o acolhia", escreveu o chefe de Estado.

Finlay Tarling morreu hoje durante a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, "na sequência de um grave acidente", informaram a organização da corrida e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tarling, de 19 anos, que representava a equipa suíça NSN Development Team, morreu durante a etapa que ligava Melgaço a Fafe, sendo que, face ao "trágico acontecimento, a corrida será neutralizada" até à meta e "não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje".