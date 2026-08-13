Burla do “novo número” circula no WhatsApp

Está a circular através do WhatsApp uma mensagem que estará a ser usada numa tentativa de burla, fazendo-se passar por um familiar que alegadamente ficou sem telemóvel.

A mensagem começa com “Maaeeee?!!” e informa que o telemóvel terá caído à água e deixado de funcionar. De seguida, é indicado um novo número de telefone e pedido que a comunicação passe a ser feita através do WhatsApp.

A mensagem é a seguinte: “Maaeeee?!!... deixei o meu telemovel cair na agua e ja no funciona. Tenho um novo numero. Podes agora enviar-me mensagem no Whats.App? +351920111019 isto”

O objectivo desta abordagem poderá passar por estabelecer contacto com a vítima fazendo-se passar por um filho ou outro familiar próximo e, posteriormente, solicitar dinheiro, dados pessoais ou bancários.

A utilização de um número desconhecido e a alegação de que o anterior telemóvel deixou de funcionar são sinais a que os destinatários devem estar atentos.

Em caso de dúvida, a recomendação é confirmar a identidade da pessoa através do contacto habitual, antes de continuar a conversa ou efectuar qualquer pagamento ou transferência.

O número associado à mensagem pode também ser bloqueado e denunciado através do WhatsApp.