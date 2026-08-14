Seguro manifesta "profundo pesar" pelo morte de ciclista britânico Finlay Tarling na Volta a Portugal

O Presidente da República manifestou hoje o seu "profundo pesar" pela morte do ciclista britânico Finlay Tarling num acidente na oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta e telefonou ao presidente da federação da modalidade para lhe transmitir condolências.

Numa nota oficial, António José Seguro "manifesta profundo pesar pelo trágico falecimento do jovem ciclista britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, ocorrido esta sexta-feira durante a etapa Melgaço--Fafe da 87.ª Volta a Portugal".

"Aos 20 anos, Finlay Tarling partiu na estrada, entregue ao desporto que amava e dignificava, e a sua morte enluta o pelotão, a prova e o país que o acolhia", escreve o chefe de Estado na nota, concluindo: "Neste momento de dor, o Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à sua família, aos seus companheiros da NSN Development Team e a toda a comunidade do ciclismo, associando-se, comovido, ao seu luto".

Fonte do Palácio de Belém disse à agência Lusa que António José Seguro telefonou ao presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, para lhe transmitir as condolências.

Finlay Tarling morreu hoje durante a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, "na sequência de um grave acidente", informaram a organização da corrida e a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tarling, de 19 anos, que representava a equipa suíça NSN Development Team, morreu durante a etapa que ligava Melgaço a Fafe, sendo que, face ao "trágico acontecimento, a corrida será neutralizada" até à meta e "não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje".