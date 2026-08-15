Hoje é dia da padroeira da Madeira
Depois da noite de arraial que, esta sexta-feira, voltou a levar milhares de pessoas ao Monte, a Festa de Nossa Senhora do Monte vive, este sábado, um dos seus momentos mais importantes. O dia é dedicado à padroeira da Madeira e fica marcado pelas principais celebrações religiosas.
O programa inclui a missa solene, às 11 horas, seguida da tradicional procissão de Nossa Senhora do Monte, que percorre as ruas da freguesia e reúne numerosos fiéis numa das mais importantes manifestações de fé do calendário religioso madeirense.
A jornada deverá voltar a juntar madeirenses, emigrantes e turistas no Monte, numa celebração que combina a devoção à padroeira com uma tradição profundamente enraizada na identidade da Região. Para muitos emigrantes, a visita a Nossa Senhora do Monte é também um momento especial de regresso às origens.
OUTROS EVENTOS REGIONAIS:
- 11h00 - AD Machico - Estrela da Calheta, do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico
- 21h00 - Lobijogos, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos que reúne 50 participantes oriundos das cinco freguesias do concelho, na Baía de Câmara de Lobos
CURIOSIDADES:
- Dia Internacional do Reiki e Dia Internacional do Animal AbandonadoDia Internacional do Reiki e Dia Internacional do Animal Abandonado
- Este é o ducentésimo vigésimo oitavo dia do ano. Faltam 138 dias para o termo de 2026
EFEMÉRIDES:
1423 - Nuno Álvares Pereira enverga o hábito de simples Irmão Donato e presta juramento de pobreza, castidade e obediência diante de Frei Afonso de Alfama, recém-eleito Superior da nova Província da Ordem do Carmo em Portugal.
1498 -- Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. D. Leonor, rainha viúva de D. João II, resolve instituir uma Irmandade de Invocação a Nossa Senhora da Misericórdia, na Sé de Lisboa (Capela de Nossa Senhora da Piedade ou da Terra Solta), onde passa a ter sede.
1505 - D. Francisco de Almeida conquista Mombaça.
1515 -- Encontro da delegação portuguesa de Fernão Pires de Andrade com embaixada chinesa, no estuário do Rio das Pérolas, estabelece primeiro contrato comercial entre a Europa Ocidental e a China.
1519 -- Forças espanholas fundam a cidade do Panamá.
1769 -- Nasce o general francês Napoléon Bonaparte, em Ajaccio, Córsega.
1771 -- Nasce o escritor, historiador e biografo escocês Walter Scott, considerado o maior praticante do romance histórico.
1785 -- Nasce o escritor, ensaísta e critico inglês Thomas De Quincey, autor de "Confissões de Um Fumador de Ópio".
1796 - Napoleão Bonaparte derrota os austríacos em Castiglione delle Stiviere, na Itália.
1832 -- O Papa Gregório XVI condena a Maçonaria na encíclica Mirari Vos.
1834 -- Começa a primeira Legislatura Constitucional, após a Guerra Civil. As Cortes abrem no Convento de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República, em Lisboa.
- O Parlamento britânico promulga a Lei da Austrália do Sul, permitindo o estabelecimento de colónias.
1877 -- Thomas Edison faz a primeira gravação de voz, com a rima infantil "Mary had a little lamb".
1890 -- Nasce o compositor francês Jacques-François-Antoine Ibert. Em 1919, ganha o Prémio de Roma com sua cantata Le Poète et la fée ("O Poeta e a Fada").
1900 -- Na China, as legações estrangeiras em Pequim são cercadas pelos Boxers, camponeses da Sociedade Harmoniosa dos Punhos.
1914 - O Canal do Panamá é aberto à navegação.
1926 - É inaugurada a linha de comboios elétricos entre Lisboa e Cascais.
1944 -- II Guerra Mundial. Operação Anvil. Forças norte-americanas e francesas desembarcam na Riviera Francesa, no Sul de França.
1945 -- Termina a II Guerra Mundial com a declaração da vitória aliada sobre o Japão. A rendição seria assinada a 02 de setembro.
- Começa a Guerra da Independência da Indonésia.
- Independência do Congo ex-francês.
1947 -- São proclamadas as independências da Índia e do Paquistão, depois de 200 anos sob o domínio britânico. Pandit Nehru lidera o Governo indiano; Ali Khan, o paquistanês.
1948 -- Nasce o poeta José Agostinho Baptista.
1964 -- Guerra Colonial. Os primeiros guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) entram em Moçambique, vindos de bases na Tanzânia. O ataque a Chai e à lancha Castor da Marinha portuguesa, no Niassa, a 25 de setembro, marca o início da guerra no território.
1967 -- São proibidas as emissões das rádios livres no Reino Unido. A Rádio Caroline ilude a interdição, começando a emitir de um navio, ancorado em águas internacionais na costa de Essex, no sudeste da Inglaterra.
- Morre, com 68 anos, o pintor surrealista belga René François Ghislain Magritte. Autor de The Lost Jockey (1926) e Golconda (1953).
1969 -- Começa, numa propriedade rural em Bethel, Nova Iorque, Estados Unidos, o Festival de Woodstock, The Woodstock Music and Art Fair, que reúne músicos como Joan Baez, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Crosby Stills Nash and Young, The Band, John Sebastien, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Melanie Safka e Janis Joplin.
1971 - Depreciação e suspensão da convertibilidade do ouro por dólares dos Estados Unidos. O ouro esteve cotado a 35 dólares por onça, desde 1934. A medida interfere no comércio mundial de petróleo e na política agrícola comum.
1984 - Eleições para a Assembleia Legislativa de Macau. Pela primeira vez são aceites os votos dos residentes chineses com identificação portuguesa.
- Primeiro ataque do braço armado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Sudeste da Turquia. Tinha início a rebelião curda na Turquia.
1990 - O Presidente do Iraque, Saddam Hussein, desloca todas as forças do território iraniano para o Kuwait.
1994 - O ministro do Interior francês, Charles Pasqua, anuncia a captura do terrorista venezuelano Illich Ramirez Sanchéz, Carlos, o Chacal, responsável pela morte de 83 pessoas.
1995 -- O sub-tenente Quintas de Almeida, um dos dois autoproclamados lideres do golpe militar desencadeado em S.Tomé e Príncipe, diz na Rádio Nacional de Angola que "foi dissolvido todo o poder anteriormente constituído" no país.
- Morre, com 82 anos, o ator António Vilar, foi o primeiro ator português a conseguir popularidade devido exclusivamente à sua carreira no cinema.
1996 - Começam, em Atlanta, nos Estados Unidos, os X Jogos Paralímpicos.
1998 -- Fim das tréguas na Irlanda do Norte. Morrem 29 pessoas e mais de 200 ficam feridas no atentado no centro da cidade de Omagh a 110 quilómetros a oeste de Belfast.
1999 -- O Conselho Nacional da Resistência Timorense inicia, em Díli, a campanha a favor da independência do território.
2000 -- Abrem as fronteiras entre as duas Coreias, após a guerra da Coreia (1950-1953).
2002 - Morre, com 68 anos, o brasileiro Osvaldo Silva, antigo futebolista do Sporting, do FC Porto e do Leixões.
2003 - O chefe da assembleia suprema para a revolução islâmica no Iraque (Asrii), ayatollah Mohammad Baqer Hakim, pede aos países árabes que reconheçam o Conselho de Governo transitório do país, criado em Julho sob os auspícios dos Estados Unidos.
2004 - Iraque. Começa em Bagdad a Conferência Nacional para a eleição da assembleia consultiva que será o embrião do futuro parlamento.
2005 - Começa a retirada de 25 colonatos israelitas de território palestiniano, quatro na Cisjordânia e os 21 da Faixa de Gaza.
2006 - O Presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad rejeita a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para a suspensão do enriquecimento de urânio.
2007 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter abala o sul do Peru, provocando mais de 540 mortos, 1.039 feridos e 80 mil desalojados.
- Entra em vigor a lei que permite à Polícia de Segurança Pública, PSP e à Guarda Nacional Republicana, GNR realizarem exames de rastreio de saliva, para detetar a presença de substâncias psicotrópicas nos condutores.
- Morre, com 88 anos, o escritor e jornalista brasileiro Joel Silveira.
2008 - O Presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, assina em Tbilissi um acordo de cessar-fogo com a Rússia para pôr termo ao conflito desencadeado no passado dia 08 com a Rússia, e garante que o seu país nunca admitirá alienar parte do seu território.
2010 -- O espanhol David Blanco (Palmeiras Resort-Prio), 35 anos, vence pela quarta vez a Volta a Portugal em bicicleta, igualando os quatro triunfos de Marco Chagas.
2011 -- Morre, aos 85 anos, José Fontes Rocha, guitarrista, integrou o conjunto de guitarras Raul Nery e tocou com a fadista Amália Rodrigues durante 12 anos.
2013 - Morre, aos 88 anos, Jacques Vergès, advogado francês, personagem mediática e controversa que o cineasta francês Barbet Schroeder retratou no documentário "O Advogado do Terror".
2016 - O atleta jamaicano Usain Bolt revalida o título olímpico dos 100 metros nos Jogos Rio2016, Brasil, tornando-se o primeiro atleta a conquistar o ouro no hectómetro três vezes.
- O atleta sul-africano Wayde Van Niekerk sagra-se campeão olímpico dos 400 metros e fixa o recorde do mundo em 43,03 segundos na final dos Jogos Olímpicos Rio2016, Brasil.
- Morre, com 75 anos, Bobby Hutcherson, vibrafonista norte-americano considerado um dos últimos nomes históricos do jazz naquele instrumento.
2017 - A queda de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira provoca 13 mortos e 50 feridos.
2018 - O Partido dos Trabalhadores do Brasil formaliza no Tribunal Superior Eleitoral,em Brasília, a candidatura presidencial do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, detido desde abril.
- Um tribunal líbio condena à morte 45 homens acusados de matarem manifestantes na capital líbia, Tripoli, durante a revolta contra o regime de Muammar Kadhafi em 2011.
- O Governo de Angola anuncia a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, pondo termo ao monopólio da empresa petrolífera angolana Sonangol que passa a focar-se unicamente no setor dos hidrocarbonetos.
- Morre, aos 68 anos, Pedro Leitão de Campos Rosado, artista plástico, professor e um dos fundadores da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha.
2021 - Os talibãs entram em Cabul, apesar das garantias iniciais de que só avançariam para o interior da capital afegã após uma transição pacífica de poder. O Presidente Ashraf Ghani abandona o Afeganistão.
- O ciclista João Almeida (Deceuninck-QuickStep) vence a Volta à Polónia, garantindo aos 23 anos o seu primeiro triunfo numa prova por etapas.
- Morre, aos 75 anos, Gerd Muller, antigo futebolista alemão, campeão da Europa e do Mundo pela Alemanha.
2022 - A atleta Auriol Dongmo sagra-se vice-campeã da Europa no lançamento do peso, fixando um novo recorde nacional em 19,82 metros, em Munique, dando a Portugal a segunda medalha no evento multidesportos na Alemanha.
2024 - Morre, aos 97 anos, José Ribeiro, músico, um dos fundadores do Trio Odemira, em 1958.
2025 - Portugal ativa o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios. Marrocos cede dois Canadair, na sequência da avaria das aeronaves a operar no país.
- As delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP são expulsas da Guiné-Bissau e as suas emissões suspensas, por decisão do Governo guineense.
PENSAMENTO DO DIA:
O medo bate nos olhos com as suas ferramentas e depois anuncia a morte José Agostinho Baptista (1948), poeta português