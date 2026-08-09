Anticiclone com influência da Madeira deverá marcar tempo no dia do eclipse solar

A Madeira surge associada ao cenário meteorológico previsto para Portugal continental no dia 12 de Agosto, data em que ocorrerá um eclipse solar, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a indicar a influência de uma região anticiclónica que se estende entre o Norte da Europa e o arquipélago.

Embora o fenómeno seja observado em Portugal continental, onde será parcial na maior parte do território e total no Parque Natural de Montesinho, no Nordeste transmontano, a Madeira integra a região de influência do sistema anticiclónico que estará a condicionar o estado do tempo.

Para o período do eclipse, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo na generalidade do continente, condições que deverão permitir uma boa observação do fenómeno. Ainda assim, existe uma probabilidade de cerca de 25% de formação de nebulosidade baixa em algumas zonas do litoral Norte e Centro.

Na Madeira, a presença do anticiclone integra, assim, o contexto meteorológico que estará a marcar a evolução do tempo na região e no Atlântico adjacente durante estes dias.

O IPMA mantém o acompanhamento da situação meteorológica e poderá atualizar as previsões à medida que se aproxima o dia 12 de agosto. O eclipse solar será um dos principais fenómenos astronómicos do Verão, com o continente português a assistir a uma ocultação muito significativa do disco solar.

O comunicado meteorológico é válido entre as 20h12 de 9 de Agosto e as 20h12 de 12 de Agosto.