Saiba o que hoje é notícia

O português Gerson Baldé, campeão mundial do salto em comprimento 'indoor', enfrenta a final dos Europeus ao ar livre, em Birmingham, Inglaterra, com a quarta melhor marca do ano, depois de se ter qualificado em nono.

Gerson Baldé, de 26 anos, segurou um dos 12 lugares na final, marcada para as 20:16, com os 7,99 metros do seu segundo salto na qualificação de segunda-feira, depois de ter começado com um nulo.

A jornada lusa no segundo dia da 27.ª edição dos Europeus começa com a entrada em prova das recordistas nacionais dos 400 metros barreiras, Fatoumata Diallo e Sofia Lavreshina, nas semifinais, depois de terem ficado isentas das eliminatórias, por dividirem o sétimo lugar do ranking europeu.

Nessa fase inicial da competição vão estar ainda Delvis Santos, nos 100 metros, Edson Gomes, nos 110 barreiras, e Mikael Jesús e Diogo Barrigana, nos 400 barreiras, enquanto Emanuel Sousa tenta conquistar uma vaga na final do lançamento do disco, para arremessos iguais ou superiores a 66 metros ou para os 12 primeiros.

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INTERNACIONAL

O parlamento da Hungria deverá hoje eleger um sucessor do Presidente Tamás Sulyok, um reconhecido aliado do ex-primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orbán, cujo mandato presidencial foi encurtado após uma revisão constitucional.

Em julho, em pleno confronto político com o novo Governo húngaro, Sulyok promulgou a revisão constitucional aprovada pelo partido no poder, o Tisza, liderado pelo primeiro-ministro Péter Magyar, que pôs termo ao seu mandato como chefe de Estado.

No fim de semana, o Tisza escolheu como candidato à presidência do país András Baka, antigo presidente do Supremo Tribunal, que tinha sido destituído por Orbán.

A nomeação requer o apoio de um quinto dos 199 membros do parlamento húngaro e o partido Fidesz, de Orbán, e o seu aliado democrata-cristão, o KDNP, anunciaram que vão boicotar a votação em protesto contra o afastamento de Sulyok.

Na Hungria, o Presidente desempenha uma função essencialmente protocolar, cabendo o poder executivo efetivo ao primeiro-ministro.