Saiba o que hoje é notícia

O ministro da Educação participa hoje na reunião da Comissão Permanente do parlamento para debater os problemas com os exames nacionais do secundário.

Em resposta à Lusa na sexta-feira, fonte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação indicou que Fernando Alexandre "estará presente no debate agendado para as 15:00 de segunda-feira".

Anteriormente, o porta-voz da conferência de líderes parlamentares, o deputado Francisco Figueira, afirmara aos jornalistas, no parlamento, que caberia ao Governo decidir se se faria representar neste debate, uma vez que o Regimento da Assembleia da República "não permite" convocar um ministro para a Comissão Permanente.

A conferência de líderes decidiu na sexta-feira, em reunião extraordinária, convocar a Comissão Permanente do parlamento para se reunir hoje sobre "a situação dos exames nacionais" do Ensino Secundário.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos. O ministro da Educação reconheceu os problemas, mas assegurou que nenhum aluno será prejudicado.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição "Postais para o Universo: Mensagens sem Fronteiras" é inaugurada no Observatório do Lago Alqueva, em Monsaraz, distrito de Évora, onde poderá ser vista até dia 23.

A mostra reúne 157 postais, criados por 130 participantes de 24 países, através de diferentes técnicas artísticas, para representar o Universo e explorar relações entre astronomia, cultura, educação e desenvolvimento.

Os trabalhos resultam de uma chamada internacional de arte postal, promovida pelo Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento (GLAD), a que responderam artistas de países como Alemanha, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Itália, Japão, Macau, Moçambique, Portugal, Suíça e Tailândia.

A mostra assinala os 10 anos do GLAD e a inauguração inclui sessões de observação astronómica.

PAÍS

A primeira Unidade de Saúde Familiar (USF) gerida por privados do país começa hoje a funcionar no Centro de Saúde de São Pedro da Cadeira, no concelho de Torres Vedras, confirmou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste.

A USF gerida pela empresa KnokHealth Portugal Lda entra hoje em funcionamento e é a primeira USF Modelo C, afirmou a presidente do conselho de administração da ULS Oeste, Elsa Baião, à agência Lusa.

A criação daquela USF em São Pedro da Cadeira visa "garantir o acesso universal aos cuidados de saúde primários e reduzir o número de cidadãos sem médico de família", explicou a ULS Oeste.

A Unidade de Saúde Familiar vai prestar cuidados de saúde primários a 5.463 utentes sem médico de família na freguesia de São Pedro da Cadeira e numa parte do Turcifal, no distrito de Lisboa.