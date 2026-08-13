Poucas nuvens marcam previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade durante a manhã e para o fim do dia, em especial nas vertentes Norte e Sul da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada vento em geral fraco (inferior 20 km/h) de Nordeste, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir do meio da tarde.

Conte com uma pequena subida da temperatura mínima nas terras altas.

No geral, os termómetros deverão chegar aos 29ºC e 28ºC de máxima, na Madeira e no Porto Santo, respectivamente. As mínimas serão de 23ºC nas duas ilhas. Mantém-se em vigor um aviso amarelo para o tempo quente, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, até às 18 horas de amanhã. Este aviso só não se aplica nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, tocando as suas costas Norte e Sul, bem como o Porto Santo.

O índice ultravioleta está no nível muito elevado (10).

Para o Funchal, o IPMA aponta para céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 24/25ºC.