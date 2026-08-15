Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Nova providência ameaça teleférico do Curral. Associação Social Democrata do Ambiente prepara medida cautelar para suspender os trabalhos e contesta intervenção em área protegida. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Reforçado abastecimento à Região. Grupo Sousa recupera o navio 'Rebeca S' e aumenta em cerca de 420 contentores a capacidade de carga à segunda-feira.

Salários perdem para a inflação. Remuneração média chega aos 1.748 euros, mas recua em termos reais e fica 87 euros abaixo da média nacional.

Fique também a saber que Meia Serra certifica energia do lixo. Central produz cerca de 50 GWh por ano e encaminha três quartos para a rede eléctrica.

E, por fim, Tradição e devoção levam milhares ao Monte.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.