Saiba o que hoje é notícia

Os ministros da Administração Interna da União Europeia (UE) reúnem-se hoje de emergência para discutir a situação em Ceuta, enclave espanhol no norte de África, ao qual, na semana passada, chegaram milhares de migrantes provenientes de Marrocos.

A reunião, que decorre por videoconferência, surge após uma carta assinada por 22 Estados-membros do bloco europeu, não subscrita por Portugal, apesar do executivo concordar com a realização do encontro.

Portugal está representado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Na reunião, além dos ministros dos 27 Estados-membros da UE, está também prevista a participação de governantes dos países que não pertencem ao bloco mas integram o espaço Schengen (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), assim como de representantes da Europol, da Frontex e da Agência da UE para o Asilo.

A chegada em massa dos migrantes à cidade autónoma espanhola, que faz fronteira terrestre com Marrocos, desencadeou uma crise diplomática entre Espanha e os parceiros europeus mais críticos em relação à política de migração do Governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

O líder espanhol lamentou a falta de solidariedade dos parceiros europeus e advertiu que não era o momento "para dividir" a UE.

Segundo as estimativas do Governo espanhol e do executivo da cidade autónoma de Ceuta, entre 50.000 e 60.000 pessoas alcançaram na semana passada o enclave de forma ilegal e em grande escala.

Mais de 80 pessoas morreram a tentar chegar a Ceuta a nado, partindo de Marrocos, e mais de mil tiveram de receber assistência médica.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Cartografias arranca hoje e, até 09 de agosto, leva a Vila Verde, no distrito de Braga, seis espetáculos, entre teatro, circo e música, todos de acesso gratuito.

Hoje, a Praia do Faial recebe a estreia absoluta de "Retrato", um espetáculo encenado por Diogo Freitas e que junta a atriz Luísa Alves à comunidade local, a partir do texto "O avô tem uma borracha na cabeça", de Rui Zink.

Na Praça de Lhomar, no dia seguinte, Joana Gomes Martins oferece "Coração de boi", apresentado como um solo de teatro entre o 'show cooking' e programa culinário, também pelas 22:00.

Além dos seis espetáculos, o evento contará ainda com formações e oficinas multidisciplinares, com escolas e associações locais.

INTERNACIONAL

Representantes de Israel e do Líbano regressam hoje a Roma para uma nova ronda de conversações lideradas pelos Estados Unidos, com o objetivo de avançar na aplicação do acordo-quadro assinado em junho.

Estas novas conversações técnicas na capital italiana, que estão previstas prolongar-se até quinta-feira, pretendem aperfeiçoar o modelo das chamadas "zonas-pilotos" no sul do Líbano, que prevê a retirada das tropas de Israel, o posicionamento de forças regulares de Beirute e a consolidação da segurança na fronteira entre os dois países.

Telavive tem avisado repetidamente que não abandonará o sul do Líbano até que o movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão, seja desarmado e deixe de constituir uma ameaça.

Esta nova ronda surge na sequência da visita em julho a Washington do Presidente libanês, Joseph Aoun, que, durante o seu encontro com o homólogo norte-americano Donald Trump, exigiu a retirada total das tropas israelitas dos territórios libaneses, argumentando que tal seria um passo "essencial" para consolidar a estabilidade e permitir que o Estado libanês recupere plenamente a sua soberania.