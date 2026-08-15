Feriado de muito calor na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado e com aguaceiros mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 23ºC de mínima e os 28.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 23.ºC de mínima e os 28.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 24 e 25.ºC