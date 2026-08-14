Pedro Buaró apura-se para a primeira final europeia no salto com vara

Pedro Buaró garantiu, esta sexta-feira, a presença na sua primeira final de um Campeonato da Europa de Atletismo, ao conseguir o apuramento no concurso do salto com vara, em Birmingham.

O atleta madeirense ultrapassou a fasquia de 5,60 metros na ronda de qualificação, resultado que lhe permitiu terminar no 7.º lugar e assegurar um dos 12 lugares disponíveis para a final.

A final do salto com vara está marcada para este domingo, 16 de Agosto, às 19h30, no Alexander Stadium, onde o atleta terá pela frente os restantes apurados na luta pelas medalhas europeias.

Já Nuno Pereira não conseguiu garantir o apuramento para a final dos 1500 metros. O atleta terminou a sua série no 13.º lugar, com o tempo de 3:43,74 minutos. O resultado colocou Nuno Pereira no 25.º lugar da classificação geral, ficando fora dos lugares de acesso à final da distância.