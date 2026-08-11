'As Pedras' regressam ao palco do ART’Camacha

O grupo 'As Pedras' regressa esta quinta-feira, 13 de Agosto, ao palco do ART’Camacha, onde, em 2025, estreou a sua formação em banda num concerto que ficou marcado pela forte adesão do público.

O espectáculo está marcado para as 20h15 e antecede o 'Mega Fashion Show', numa noite que transformará o palco em passerelle, com produção visual de Tiago Gonçalves.

Para este regresso, o trio prepara novos temas e diferentes formas de interpretação, contando novamente com Humberto Pedras no baixo, Valentim Rodrigues na guitarra e Tiago Teixeira na bateria.

"É difícil explicar o que sentimos ao subir ao palco do ART’Camacha", afirmam , considerando o espaço um "berço de talentos, incubador de sonhos e montra de projectos".

Entre pop e rock, 'As Pedras' prometem uma noite de música e energia positiva, apelando ao público para que "se deixe levar" e participe na festa.