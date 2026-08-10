XXI Semana Europeia de Folclore decorre de 23 a 27 de Agosto

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova promove, de 23 a 27 de Agosto, a XXI Semana Europeia de Folclore, iniciativa que pretende promover o convívio intercultural e dar a conhecer diferentes realidades etnográficas.

O festival conta com a participação de grupos de folclore nacionais e estrangeiros, proporcionando momentos de partilha entre diferentes tradições e culturas.

A programação arranca no dia 23 de Agosto, pelas 21 horas, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

A 27 de Agosto, o festival encerra com um espectáculo no Anfiteatro Elisa da Costa e Silva, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, igualmente com início marcado para as 21 horas.

A Semana Europeia de Folclore é organizada pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova e assume-se como um espaço de encontro entre grupos de diferentes origens, através da música, dança, trajes e tradições populares.

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