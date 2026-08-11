É a primeira vez que Marítimo e Nacional não perdem, em simultâneo, na primeira jornada da I Liga?

Concluída que está a primeira jornada da I Liga de 2026/2027, temporada que marca o regresso do Marítimo à elite do futebol português depois de uma ausência de três épocas, o balanço que se pode fazer é que as duas equipas madeirenses, Nacional e Marítimo, passaram com distinção no primeiro ‘exame’ oficial da presente temporada. A equipa verde-rubra entrou com uma vitória, 1-0, em casa, diante do Casa Pia enquanto os alvinegros ‘arrancaram’ um empate, 2-2, nos Açores perante o Santa Clara, igualmente ‘moralizadora’ tendo em conta que o Nacional esteve a perder por 0-2.

Ora, a invencibilidade dos dois emblemas madeirenses na primeira ronda da principal competição futebolística que se realiza em Portugal despoletou vários comentários nas redes sociais entre os apoiantes de Nacional e Marítimo. Alguns congratularam-se com o facto de esta ser a primeira vez que as duas equipas, estando em simultâneo na I Liga, não perderam na primeira jornada. Mas será que é mesmo assim?

A temporada 2026/2027 é a 21.ª em que Marítimo e Nacional actuam em simultâneo na I Liga. Neste período, a equipa alvinegra venceu quatro vezes, empatou sete e perdeu 10. Por sua vez, o Marítimo obteve oito triunfos, somou quatro empates e averbou nove derrotas. Em cinco temporadas, Nacional e Marítimo saíram da primeira jornada com derrotas. Apenas em uma ocasião, alvinegros e verde-rubros saíram vitoriosos. Aconteceu na temporada 2003/2004. O Nacional, então orientado pelo brasileiro Casimiro Mior, venceu, 2-0, o Paços de Ferreira, com golos de Rossato e Serginho Cunha. O Marítimo, por sua vez, que tinha como treinador Manel Cajuda, ganhou, 1-0, ao Beira-Mar. Gaúcho foi o marcador do único golo da partida.

2026/2027 foi a sexta vez que Marítimo e Nacional, jogando em simultâneo na I Liga, concluíram a ronda inaugural sem conhecer a derrota. A primeira foi em 1988/89 e a última, antes da presente época, aconteceu na temporada de 2012/2013. Então, o Nacional – era Pedro Caixinha o treinador- empatou, 2-2, diante do Vitória de Setúbal. O Marítimo, comandado por Pedro Martins, venceu, 1-0, o Rio Ave com golo do defesa-central João Guilherme.