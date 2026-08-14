Técnico do Marítimo pede mentalidade competitiva na visita ao Famalicão

O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, apelou hoje ao espírito de sacrifício dos seus jogadores frente ao Famalicão, em antevisão ao jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

"É um jogo difícil e temos de estar preparados para isso. Ainda estamos no início do campeonato, por isso também nunca se sabe como as equipas vão reagir, mas, para mim, é muito simples, vamos ter momentos difíceis durante o jogo e a equipa precisa de saber sofrer", referiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Van der Gaag conhece bem o treinador do conjunto famalicense, Carlos Carvalhal, pois ambos já coincidiram no Marítimo, sendo que o neerlandês era treinador da equipa B e ascendeu, no decorrer da época 2009/10, a técnico da formação principal, substituindo o minhoto à passagem da sexta jornada, na sequência de maus resultados.

Dado o reencontro, o agora treinador dos madeirenses referiu que o "mundo do futebol é pequeno", considerando Carvalhal um "bom treinador", além de "muito experiente" e que "mostrou qualidade por onde passou".

Após o triunfo diante do Casa Pia (1-0) na ronda inaugural, o 'timoneiro' dos insulares deixou elogios para a sua equipa, que "respondeu muito bem" à pressão de voltar a competir na I Liga, três anos depois, porém, também lembrou que há ainda muito trabalho pela frente.

"Toda a gente sabe que vai ser uma época difícil. Foi importante começar desta maneira, significou três pontos, mas ainda não ganhámos nada e temos de continuar", notou.

Já com 12 reforços assegurados para a nova época, Van der Gaag conta receber mais "um ou dois" jogadores até ao fecho do mercado, sendo que a prioridade passa agora por trazer um ponta de lança para concorrer com Adrián Butzke e Maurice Boakye.

Ainda a recuperar de lesões contraídas no decorrer da pré-temporada e sem data prevista para regressarem aos relvados, o defesa Nathanael Ogbeta e o médio Maxime Dominguez são ausências confirmadas para este encontro.

O Marítimo visita no domingo o Famalicão, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.