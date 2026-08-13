Madeirense Pedro Buaró será o primeiro a entrar em acção em Birmingham

Pedro Buaró será o primeiro dos três atletas madeirenses a entrar em acção nos Campeonatos da Europa de Atletismo, que decorrem em Birmingham, Inglaterra, até domingo.

O atleta do salto com vara compete esta sexta-feira, pelas 10h50, na fase de qualificação. Buaró chega à competição com uma marca de qualificação de 5,85 metros, procurando garantir um lugar na final, agendada para domingo, às 19h30.

Também na sexta-feira, pelas 12h05, será a vez de Nuno Pereira disputar a qualificação dos 1.500 metros. O atleta do Sporting, campeão europeu de sub-20 em 2019, garantiu a presença em Birmingham através do ranking mundial. A final da distância está prevista para sábado, por volta das 21h00.

Já Rosalina Santos integra a selecção portuguesa de 4x100 metros. As eliminatórias da estafeta feminina realizam-se no sábado, às 12h40, estando a final prevista para as 21h45 do mesmo dia.

Os três madeirenses fazem parte da delegação portuguesa de 55 atletas, a maior de sempre do país num Campeonato da Europa de Atletismo.