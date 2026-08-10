Marítimo já tem calendário na Liga Europeia de andebol

O Marítimo da Madeira Andebol SAD ficou a conhecer o calendário bem como a ordem de jogos para a sua inédita participação na fase de grupos, da Liga Europeia de andebol masculino 2026/2027 (EHF European League), cujo o seu início está marcado para o dia 30 de Setembro.

Os madeirenses que estão no grupo B, começam a sua aventura europeia em casa dos franceses do Limoges Handball, como referido a 30 de Setembro, e numa partida com início marcado para as 20h45, hora aliás agendada para todas as seis partidas.

Na segunda jornada, marcada para 6 de Outubro, o conjunto maritimista recebe no seu recinto os espanhóis do Irudek Bidasoa Irun, enquanto na terceira ronda o Marítimo da Madeira Andebol SAD volta a jogar em casa, desta feita recebendo a 13 de Outubro, os Islandeses do FH Hafnarfjordur.

Já em Novembro, no dia 17, os madeirenses deslocam-se à Islândia, para sete dias depois, 24 de Novembro, disputarem no Pavilhão dos verde-rubros a última partida em casa frente ao Limoges.

O derradeiro duelo da fase de grupos acontece no dia 1 de Dezembro, em Espanha frente ao Irudek Bidasoa Irun.