Médio Carlos Daniel deixa Marítimo para assinar pelo Al Jabalain FC

O médio Carlos Daniel, que tinha mais um ano de contrato com o Marítimo, da I Liga de futebol, transferiu-se para o Al Jabalain FC, anunciou hoje o emblema do segundo escalão da Arábia Saudita.

Contratado no verão de 2024, o futebolista, de 32 anos, que já tinha representado o clube madeirense entre 2013 e 2018, participou num total de 65 jogos nas duas últimas temporadas, contabilizando 17 golos e seis assistências.

Formado maioritariamente na União de Leiria, pela qual se estreou a nível sénior na época 2011/12, representou ainda o Tourizense, o Fátima, o Beira-Mar, o Mafra, o Nacional e, por fim, o Wisla Pulawy, da Polónia.

Carlos Daniel junta-se às saídas já confirmadas de Samuel Silva (Maccabi Netanya, Isr), Júnior Almeida (Sabah FC, Aze), Rodrigo Borges (Farense), David Freitas (Sintrense), Afonso Freitas (Felgueiras), Xavi Grande (Levante, Esp), Marco Cruz (Vitória de Guimarães), Ibrahima Guirassy (União de Leiria), Francisco França (Varzim) André Rodrigues (Desportivo de Chaves), Alexandre Guedes, Martim Tavares (Académica) e Preslav Borukov (Botev Vratsa, Bul).