Benfica recebe Hearts na penúltima etapa antes da fase de liga

O Benfica recebe hoje os escoceses do Hearts, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, a penúltima etapa de acesso à fase de liga da segunda prova europeia de clubes.

Terceiro classificado da última edição da I Liga portuguesa, o Benfica já eliminou o St. Gallen, com uma goleada por 5-0 em casa a apagar a derrota por 2-1 na Suíça, no primeiro encontro de Marco Silva como novo treinador dos 'encarnados'.

Pela frente, as 'águias' vão ter agora o vice-campeão escocês, que tem o português Cláudio Braga como grande figura e que foi relegado das fases preliminares da Liga dos Campeões, depois de serem eliminados pelos austríacos do Sturm Graz, com um agregado de 6-0.

Caso se qualifique, o Benfica vai encontrar outra equipa relegada da 'Champions', o derrotado do encontro entre Aarhus, campeão dinamarquês, ou o Sabah, campeão do Azerbaijão, sendo que, em caso de afastamento, os 'encarnados' caem para o play-off da Liga Conferência, encontrando os estónios do Paide ou os austríacos do Rapid Viena.

O jogo no Estádio da Luz tem início às 20:00, com arbitragem do romeno Marian Barbu, enquanto a segunda mão está marcada para 13 de agosto, em Edimburgo.

Na fase de liga da Liga Europa já está o Torreense, único representante português com entrada direta, graças à conquista da Taça de Portugal.