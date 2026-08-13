Sporting de Braga tenta superar Dínamo Minsk e apurar-se para o play-off

O Sporting de Braga defende hoje a vantagem de 1-0 conquistada na receção Dínamo Minsk e procura qualificar-se para o play-off da Liga Conferência de futebol de 2026/27, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

A equipa minhota venceu o embate inicial com os bielorrussos, disputado em Braga há uma semana, graças ao golo marcado pelo avançado Ricardo Horta, aos 44 minutos, de grande penalidade, uma margem que não é muito confortável para encarar a segunda partida, na cidade búlgara de Stara Zagora.

Caso ultrapasse o líder do campeonato bielorrusso, os 'arsenalistas' apuram-se para o play-off de acesso à fase de liga da terceira prova continental de clubes da UEFA, frente ao vencedor do confronto da fase preliminar da Liga Europa entre os israelitas do Beitar Jerusalém e o Áustria Viena, que venceu por 2-1 na primeira mão.

O Sporting de Braga, que no domingo se estreou na I Liga portuguesa com um empate 2-2 na visita ao Moreirense, defronta o Dínamo Minsk no estádio Beroe, em Stara Zagora, na Bulgária, em jogo à porta fechada, com início às 18:00 (hora de Lisboa) e arbitrado pelo romeno Szabolcs Kovacs.