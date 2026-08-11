Um dos vidros da plataforma do Miradouro do Cabo Girão foi danificado depois de um jovem turista ter arremessado uma pedra contra o piso, provocando uma rachadura no painel. A situação, que levou ao isolamento de uma pequena área do conhecido ‘skywalk’, foi entretanto avaliada pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil, que afastou qualquer risco de queda ou comprometimento da estrutura.

Quem esta terça-feira visita aquele que é um dos principais pontos turísticos da Madeira encontra parte do piso envidraçado delimitada por separadores e fita de sinalização. A imagem do vidro rachado, sobretudo numa plataforma instalada a quase 600 metros de altitude, pode causar apreensão, mas a Direcção Regional do Património garante que foram adoptadas todas as medidas de segurança e que o restante espaço pode continuar a ser utilizado normalmente.

A intervenção ocorreu logo após o acto de vandalismo. A área foi imediatamente isolada para impedir que os visitantes pisassem o painel e a Direcção Regional do Património solicitou uma peritagem ao Laboratório Regional de Engenharia Civil. A avaliação realizada no local confirmou que os danos não afectam a resistência da plataforma, nem representam perigo de queda.

Os pisos transparentes deste género são constituídos por várias camadas, precisamente para manterem a segurança mesmo quando uma delas sofre danos. Neste caso, a rachadura é visível, mas não atingiu a estrutura de forma a colocar em causa a estabilidade do painel. Ainda assim, os técnicos recomendaram que o vidro permanecesse sinalizado e sem circulação até à sua substituição.

O novo painel já foi encomendado, mas a reposição definitiva deverá demorar algum tempo. Não se trata de um vidro convencional, explicam-nos, "é uma peça produzida especificamente para aquela plataforma e preparada para suportar cargas entre quatro e cinco toneladas. A produção está ainda condicionada pelo encerramento, durante o mês de Agosto, da unidade fabril responsável, devido ao período de férias dos trabalhadores".

Enquanto o novo vidro não chega à Madeira, será instalada uma "chapa metálica" com a espessura e as características necessárias para cobrir a zona danificada. A solução provisória permitirá garantir a segurança dos visitantes e devolver aquela parcela do piso à utilização, embora sem a transparência que caracteriza o miradouro.

A plataforma continuará, por isso, aberta ao público. Nas imagens recolhidas no local é possível observar dezenas de turistas a circular pelos restantes painéis e a aproximarem-se da guarda exterior para apreciar a paisagem. A única limitação incide sobre o vidro atingido pela pedra.

A Direcção Regional do Património sublinha que a delimitação não decorre de uma deficiência provocada pelo desgaste, nem de uma falha estrutural do miradouro. Resulta de um acto praticado por um visitante e constitui uma medida preventiva, mantida apesar de a peritagem ter concluído que não existe perigo.

Até à chegada do painel encomendado, a chapa metálica funcionará como resposta temporária. A solução definitiva será concretizada assim que o vidro especial for produzido, transportado e instalado, restituindo por completo as condições originais de uma das plataformas turísticas mais procuradas da Madeira.