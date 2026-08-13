Braga assegura play-off da Liga Conferência com empate a zero

O Sporting de Braga assegurou hoje a passagem ao play-off da Liga Conferência de futebol, ao empatar fora com o Dínamo Minsk (0-0), em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois da vitória conquistada em casa, no primeiro jogo, com golo de Ricardo Horta (1-0), os bracarenses foram a Stara Zagora, na Bulgária, campo neutro para os bielorrussos, empatar sem golos.

No play-off, antes da chegada à fase de liga da terceira competição da UEFA, a equipa portuguesa enfrentará o vencedor do encontro entre os israelitas do Beitar Jerusalém e os austríacos do Áustria Viena.