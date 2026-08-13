Benfica tem caminho aberto em Edimburgo para chegar ao play-off

O Benfica visita hoje o Hearts com 'caminho aberto' para o play-off de acesso à Liga Europa de futebol, após a goleada imposta aos escoceses na primeira mão disputada no Estádio da Luz (6-1).

O jogo em Edimburgo é quase um 'pró-forma' para a equipa de Marco Silva, que no primeiro jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória atropelou o adversário, com golos de Rafa Silva, Tomás Araújo, Pavlidis, Prestianni, Durán e Schjelderup.

O ânimo das 'águias' apenas não é melhor porque, após essa mesma goleada, a equipa 'encarnada' teve uma entrada em falso na edição 2026/27 da I Liga, ao consentir no domingo um empate 2-2 com o promovido Académico de Viseu, em jogo à porta fechada.

O mau início de campeonato não interfere, todavia, no objetivo do Benfica em estar na fase de liga da Liga Europa e tem tudo para carimbar o apuramento para o play-off, a derradeira eliminatória que antecede a competição em formato de campeonato.

Caso, como é expectável, siga em frente, o Benfica irá defrontar no play-off (20 e 27 de agosto) os dinamarqueses do Aarhus, relegados das rondas preliminares da Liga dos Campeões após serem eliminados na terça-feira pelos azeris do Sabah.

No Hearts, do avançado português Cláudio Braga, a receção ao Benfica (19:45) acontece alguns dias depois de a equipa ter conseguido a sua primeira vitória da época, ao golear em casa o Dundee United (4-0) e após quatro derrotas consecutivas.

O jogo no Tynecastle Park, em Edimburgo, terá arbitragem do neerlandês Sander van der Eijk.