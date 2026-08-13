Português desaparecido em barco insuflável encontrado morto na costa da Croácia

O corpo de um português foi encontrado hoje na costa da Croácia, onde as equipas de socorro resgataram, na quarta-feira, dois membros de um grupo de quatro amigos vítimas de um incidente num barco insuflável, anunciaram as autoridades locais.

As buscas, que recomeçaram hoje de madrugada, continuam para localizar a quarta pessoa dada como desaparecida, indicou o Ministério do Mar croata num comunicado, precisando que vários barcos e helicópteros participam na operação, noticia a agência de notícias France-Presse (AFP).

Contactada pelo Lusa, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português não confirma ainda a informação.

O corpo foi avistado durante a manhã a partir de um helicóptero da polícia e, posteriormente, recuperado por um barco dos serviços portuários de Senj, declarou à televisão nacional (HRT) o capitão do porto, Nenad Bugarin.

Foi depois entregue à polícia para identificação, precisou o Ministério do Mar.

O desaparecimento dos quatro turistas tinha sido comunicado às autoridades na noite de terça-feira para quarta-feira.

Os quatro, uma mulher e três homens cujas idades não foram especificadas, tinham partido de um parque de campismo perto de Senj a bordo de um barco insuflável de 1,5 metros para remar ao longo da costa, apesar do mau tempo no canal de Velebit, segundo as equipas de salvamento.

Situado entre a cordilheira de Velebit e as ilhas de Krk, Rab e Pag, este canal é conhecido pelos seus ventos violentos e perigosos, que perturbam regularmente o tráfego marítimo.

A mulher foi resgatada na quarta-feira numa enseada da ilha de Krk, a 14 quilómetros de Senj, depois de ter passado cerca de oito horas na água, não muito longe do local onde o corpo do seu amigo foi encontrado hoje de manhã.

Pouco mais tarde, as equipas de salvamento localizaram um dos seus amigos, que tinha conseguido sair sozinho da água e chegar às rochas. Os dois sobreviventes foram atendidos pelas equipas de emergência e hospitalizados.

A Croácia, país balcânico com 3,8 milhões de habitantes, é um destino turístico muito procurado e recebeu cerca de 22 milhões de visitantes em 2025.

A maioria dos turistas dirige-se à costa adriática, ladeada por mais de mil ilhas e ilhéus, onde as atividades náuticas são cada vez mais populares.