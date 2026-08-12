Dois de quatro portugueses desaparecidos no mar na Croácia encontrados com vida

Dois portugueses foram resgatados hoje com vida na costa da Croácia, enquanto prosseguem as buscas pelos restantes dois cidadãos nacionais desaparecidos, na madrugada de hoje, quando se encontravam num pequeno barco insuflável a remos, segundo fontes oficiais croatas.

O primeiro resgate ocorreu por volta das 11:40 (10h40 em Lisboa), quando uma mulher foi retirada do mar na baía de Butinj, a cerca de 20 quilómetros do local onde os quatro jovens, com cerca de trinta anos, entraram no mar.

A mulher tinha sido avistada a partir de um avião que participa na operação de busca.

Pouco depois, foi localizado um homem a cerca de dois quilómetros do local do primeiro resgate, segundo informou o capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, citado pela agência de notícias espanhola, EFE.

Os dois resgatados, que passaram mais de oito horas no mar, estão a ser atendidos pelos serviços de emergência.

O Ministério do Mar, dos Transportes e das Infraestruturas da Croácia tinha indicado que, às 04:41 da madrugada passada (03:41 em Lisboa), foi recebido um aviso sobre quatro pessoas desaparecidas perto de Senj, a cerca de 60 quilómetros a sul de Rijeka.

Uma amiga informou que quatro jovens partiram a remo num pequeno barco de recreio a partir de um parque de campismo local em direção a Senj e que, posteriormente, desapareceram.

Os quatro portugueses desapareceram ao largo da Croácia, durante a madrugada de hoje, após a embarcação em que seguiam ter sido surpreendida por uma tempestade, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Apesar de inicialmente o MNE ter comunicado, através das redes sociais, que um dos desaparecidos ter sido encontrado sem vida aguardando-se a sua identificação pelas autoridades locais, essa informação foi entretanto atualizada já sem a referência à vitima mortal, nas redes sociais, pelo MNE, que referiu à Lusa estar a aguardar novos desenvolvimentos oficiais.

Entretanto, o primeiro-ministro referiu-se também a uma vítima mortal.

"Tive apenas conhecimento, há poucos instantes, desse acidente. Quero expressar o nosso lamento e pesar em nome do Governo para a vítima mortal que já foi identificada e desejar que as pessoas que se encontram desaparecidas possam ser encontradas rapidamente e com vida", disse o líder do executivo.

A zona tem sido assolada desde terça-feira por fortes rajadas de vento e ondas de até três metros de altura, pelo que, imediatamente após a receção do aviso, foi lançada a operação de busca.

As equipas de salvamento já tinham localizado na água um objeto que corresponde à descrição da embarcação dos jovens.