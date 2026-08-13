Quando o DIÁRIO percorreu a rota do fogo

Há dez anos, quando os grandes incêndios devastavam o Funchal, o DIÁRIO percorreu os locais atingidos pelas chamas numa reportagem que ficou na memória dos madeirenses. Da Cova, em São Roque, onde o fogo teve início, até às Babosas, passando pelo Lombo dos Aguiares, Corujeira, Monte e Parque Ecológico, a equipa do jornal encontrou um cenário de destruição, mas também de resistência e solidariedade.

Nas páginas da edição de 13 de Agosto de 2016, surgiam os testemunhos de quem perdera quase tudo e de quem escapara por pouco.

“Fiquei com a roupa do corpo”, contava António Pimenta, na Terça. No Lombo dos Aguiares, José Manuel Carvalho falava de uma casa salva por um “milagre”. Em muitas zonas, as marcas das chamas misturavam-se com a incerteza sobre o futuro.

A reportagem integrava uma edição que revelava também os primeiros números da devastação no Funchal.

Segundo um relatório preliminar da Câmara Municipal entregue ao Primeiro-Ministro, Santa Luzia e Monte eram as freguesias mais afectadas.

O balanço final dos incêndios apontou para três vítimas mortais e mais de mil desalojados, numa das semanas mais dolorosas da história recente da Madeira.

Além das páginas que contam a história, o arquivo do DIÁRIO guarda imagens que testemunham a dimensão da tragédia. Veja a fotogaleria dos incêndios que marcaram Agosto de 2016:

Ver Galeria Alto da Pena, Fotos Aspress

Descarregue e leia na íntegra a reportagem publicada na edição de 13 de Agosto de 2016: