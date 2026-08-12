Autoridades croatas ponderam buscas noturnas para portugueses desaparecidos

As autoridades croatas estão a considerar acionar buscas noturnas para encontrarem dois dos quatro portugueses que continuam desaparecidos desde o incidente que ocorreu na madrugada de hoje, quando se encontravam num pequeno barco insuflável a remos.

"As buscas pelos dois homens desaparecidos no mar continuam, e as equipas de resgate não perdem a esperança de encontrá-los com vida", noticiou o meio de comunicação croata Vecernji list que cita o coordenador de resgate do Centro Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento no Mar, Mirko Rasic.

"Após o término das buscas diurnas, será tomada uma decisão sobre a continuidade das buscas durante a noite", uma vez que esta acarreta "prós e contras", acrescentou.

Os serviços de resgate acreditam num desfecho favorável pois a temperatura da água e a idade dos desaparecidos dão "motivos para se ter esperança".

"Acreditamos que as pessoas possam estar vivas neste momento, porque o mar está quente. São pessoas jovens, certamente podem sobreviver. Acreditamos que estejam vivas e continuamos a busca", reiterou o coordenador.

Dois portugueses foram resgatados com vida na costa da Croácia, enquanto prosseguem as buscas pelos restantes dois cidadãos nacionais desaparecidos, na madrugada de hoje, quando se encontravam num pequeno barco insuflável a remos, segundo fontes oficiais croatas.

O primeiro resgate ocorreu por volta das 11:40 (10:40 em Lisboa), quando uma mulher foi retirada do mar na baía de Butinj, a cerca de 20 quilómetros do local onde os quatro jovens, com cerca de 30 anos, entraram no mar.

A mulher tinha sido avistada a partir de um avião que participa na operação de busca.

Pouco depois, foi localizado um homem a cerca de dois quilómetros do local do primeiro resgate, segundo informou o capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, citado pela agência de notícias espanhola, EFE.

Os dois resgatados, que passaram mais de oito horas no mar, estão a ser atendidos pelos serviços de emergência.

O Ministério do Mar, dos Transportes e das Infraestruturas da Croácia tinha indicado que, às 04:41 da madrugada passada (03:41 em Lisboa), foi recebido um aviso sobre quatro pessoas desaparecidas perto de Senj, a cerca de 60 quilómetros a sul de Rijeka.