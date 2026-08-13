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Motociclista ferido em despiste na Nazaré

Homem de 54 anos foi transportado ao hospital

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Um homem, de 54 anos, ficou ferido esta manhã na sequência do despiste de uma mota na rotunda da Nazaré, em São Martinho, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 10h56, tendo sido mobilizada uma ambulância de socorro da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, com três operacionais.

O motociclista apresentava suspeita de luxação no ombro direito. Recebeu primeiros socorros no local e foi posteriormente transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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