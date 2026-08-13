Motociclista ferido em despiste na Nazaré

Um homem, de 54 anos, ficou ferido esta manhã na sequência do despiste de uma mota na rotunda da Nazaré, em São Martinho, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 10h56, tendo sido mobilizada uma ambulância de socorro da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, com três operacionais.

O motociclista apresentava suspeita de luxação no ombro direito. Recebeu primeiros socorros no local e foi posteriormente transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.