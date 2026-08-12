O que muda e o que pretende mudar o futebol português

A nova época do futebol profissional português arrancou com alterações que vão muito além dos plantéis e dos protagonistas que mudaram de clube. A Liga Portugal introduziu novas regras e procedimentos para os jogos e definiu também um conjunto de metas para os próximos anos, com uma ambição maior: tornar o campeonato mais competitivo, aumentar o tempo útil de jogo e recuperar espaço no panorama europeu.

A estratégia está enquadrada no programa “Meta 2028”, que pretende levar Portugal de volta ao sexto lugar do ranking da UEFA e, dessa forma, aumentar para seis o número de equipas portuguesas presentes nas competições europeias.

Mas, afinal, o que muda já esta época?

Mais tempo útil

Uma das grandes prioridades da Liga Portugal para esta época é aumentar o tempo útil de jogo. A ideia passa por reduzir as interrupções e tornar os encontros mais fluidos, uma preocupação que integra o programa ‘Meta 2028’. Entre as medidas está a utilização do sistema multibolas, que permite ter várias bolas disponíveis junto às linhas do campo. Quando a bola sai, existe assim uma reposição mais rápida, evitando que jogadores ou elementos externos tenham de percorrer maiores distâncias para recuperar a bola.

Mais jogadores no banco

Uma das novidades mais fáceis de identificar pelos adeptos está nos bancos de suplentes. Cada equipa agora passa a poder apresentar 12 suplentes na ficha de jogo, em vez dos nove anteriormente permitidos. A alteração aumenta o leque de opções dos treinadores e permite uma gestão mais alargada dos plantéis durante os 90 minutos. O número de elementos autorizados a permanecer nos bancos também foi ajustado em função desta mudança. Na prática, os técnicos ganham assim mais soluções para responder a diferentes cenários de jogo, desde alterações tácticas a problemas físicos ou gestão do esforço dos jogadores.

Multas aumentam

Uma das áreas em que a mudança será mais sentida é a disciplinar. As sanções são agravadas para vários comportamentos, incluindo situações relacionadas com ofensas à honra e reputação, injúrias, protestos dirigidos às equipas de arbitragem, agressões, falta de colaboração com a justiça desportiva e atrasos no início ou reinício dos jogos. As multas sofrem, em média, um aumento de cerca de 25%.

Arbitragem com mudanças

Tal como já sucedeu no Mundial 2026, o VAR passa a ter uma intervenção alargada em determinadas situações, nomeadamente em pontapés de canto e trocas de identidade, ou seja, quando um cartão é atribuído a um jogador errado. Além disso, agora as reposições de bola, lançamentos laterais e pontapés de baliza terão de ser executados no prazo máximo de cinco segundos. Nas substituições, o jogador que sai terá dez segundos para abandonar o terreno de jogo. E há ainda uma nova regra para os jogadores que recebam assistência médica dentro do campo, que vão ter de permanecer fora durante um minuto antes de poderem regressar, salvo no caso de a lesão resultar de uma falta punida com cartão vermelho.

Jogadores sub-23

Também foram introduzidas alterações nas regras relativas à constituição dos plantéis e à utilização de jogadores sub-23. Na época 2026/27, os clubes podem incluir no plantel até 22 jogadores sub-23 provenientes do clube satélite ou do clube fundador, das categorias de formação Júnior A ou Júnior B e/ou de clubes que participem no campeonato de sub-23. No caso dos clubes que tenham uma equipa B, o limite previsto para jogadores até aos 23 anos é de 31 atletas.