Cinco mortos e 41 desaparecidos em incêndio num 'ferry' na Indonésia

Cinco pessoas morreram e 41 estão desaparecidas após um incêndio no 'ferry' que partiu de Surabaya a caminho de Makassar, anunciaram hoje as autoridades de resgate indonésias, que conseguiram retirar 225 pessoas.

Na última atualização, as autoridades confirmaram o resgate de 225 pessoas, a morte de cinco passageiros e 41 indivíduos ainda por encontrar, enquanto vídeos lançados nas redes sociais, não confirmados oficialmente, mostram dezenas com coletes salva-vidas no deque do 'ferry'.

Segundo a Basarnas, vários passageiros saltaram para a água e foram retirados do barco para um destino próximo do local do incidente.

Segundo a Agência Nacional de Resgate e Salvamento (Basarnas), a embarcação tinha saído de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, a caminho de Makassar, tendo o capitão reportado o incêndio a bordo, sem que tenha sido possível voltar a estabelecer contacto.

O incidente com o 'Mutiara Sentosa 2', a cerca de 700 quilómetros da capital Jacarta, deu-se pelas 16:00 locais (09:00 em Lisboa), perto da ilha de Madura, e o barco continua a arder, sem que se saibam, para já, as causas do incêndio ou a lista completa de passageiros.

Aquela rota é usada maioritariamente por habitantes da zona de Java Oriental, num arquipélago em que os acidentes marítimos são comuns, devido às infraestruturas precárias, sobrecarga de passageiros e mercadorias e baixo cumprimento de normas de segurança, além do rigor da meteorologia.

Em julho do ano passado, um outro 'ferry', com 580 pessoas a bordo, incendiou-se na zona de Célebes Setentrional, num incidente em que morreram três pessoas.