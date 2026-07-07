Trânsito decorre sem grandes constrangimentos na Madeira

Bom dia. Até ao momento, não se registam congestionamentos nas estradas da Região, com a circulação a decorrer de forma fluida e sem constrangimentos significativos.

Ainda assim, na Via Rápida, recomenda-se especial atenção nos troços da Cancela e da Boa Nova, onde se verifica um maior volume de tráfego.

Na baixa do Funchal, os condutores devem igualmente circular com precaução nas zonas onde habitualmente se concentra mais trânsito, nomeadamente na Avenida do Mar, Rua Visconde Anadia, Rua Oudinot e Rua 5 de Outubro.