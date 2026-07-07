Colisão em cadeia deixa trânsito congestionado em Santa Cruz

Uma colisão que envolveu quatro viaturas ligeiras, ocorrida há pouco na Via Rápida, na zona de Santa Cruz, está a provocar fortes constrangimentos na circulação, com o trânsito congestionado no sublanço de São Pedro.

Segundo a aplicação 'Info Vias', o acidente ocorreu no sentido Machico–Funchal, originando uma fila com cerca de dois quilómetros de extensão.

Ao que foi possível apurar, apesar dos avultados danos materiais registados nas viaturas envolvidas, não há registo de feridos.